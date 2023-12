Via alla campagna Stelle di Natale 2023

Venerdì 8 dicembre prenderà ufficialmente il via la Campagna Stelle di Natale AIL 2023, patrocinata dal Comune di Parma e dal Presidente della Repubblica.

L’iniziativa è stata presentata, nel corso di una conferenza stampa questa mattina in municipio, alla presenza dell’assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri Daria Jacopozzi, di Vittorio Rizzoli, presidente AIL Parma ODV, Giovanni Roti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia e CTMO, e Nicola Giuliani, professore ordinario di Ematologia dell’Università di Parma e responsabile del Laboratorio di Ematologia e del Programma Dipartimentale dell’A.O.U. di Parma sul “Mieloma multiplo e le gammapatie monoclonali”. “Oggi ricorre la giornata internazionale del volontariato – ha ricordato Daria Jacopozzi – occasione per ringraziare tutti i volontari AIL che permettono di dare seguito a questa bella iniziativa, fondamentale nel promuovere la ricerca ed il miglioramento delle condizioni dei pazienti e dei loro famigliari”.

Vittorio Rizzoli, presidente AIL Parma ODV, ha dichiarato: “Il tema della ricerca mi sta particolarmente a cuore e questa iniziativa è determinante per continuarla. La generosità dei parmigiani sarà quindi determinante in questo senso. Da qui il mio appello perché la cittadinanza risponda con slancio a questa proposta”.

Giovanni Roti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia e CTMO, ha ricordato il ruolo determinante di AIL a sostegno della ricerca “fondamentale in questo campo, promuovendo servizi innovativi e integrativi per pazienti e famigliari”.

Nicola Giuliani, professore ordinario di Ematologia dell’Università di Parma e responsabile del Laboratorio di Ematologia e del Programma Dipartimentale dell’A.O.U. di Parma, si è soffermato sulla necessità di proseguire nel campo della ricerca.

I numerosi volontari saranno presenti nelle piazze della città e in numerosi paesi della provincia nei giorni 8, 9, 10 e 16, 17 dicembre, per distribuire le Stelle di Natale. Quest’anno, oltre alle tradizionali piantine, i cittadini potranno trovare i Sogni di cioccolato, stelle di cioccolato con nocciole IGP racchiuse in una confezione che riporta il logo AIL.

Stelle di Natale è una manifestazione particolarmente importante per AIL perché consente di raccogliere fondi da destinare alla lotta a leucemie, linfomi, mieloma attraverso il finanziamento di numerosi servizi e progetti che l’Associazione porta avanti quotidianamente.

In particolare, la ricercascientifica, così importante per trovare terapie sempre più efficaci e mirate per la cura delle malattie del sangue; il Servizio di Cure domiciliari (Emocasa), prezioso per i malati oncoematologici che possono ricevere le cure direttamente a casa. Il Servizio di Sostegno psicologico a disposizione dei pazienti e dei loro familiari. L’Associazione sostiene inoltre l’Unità Operativa Complessa di Ematologia e CTMO attraverso la donazione di materiali e strumentazione. Lo scorso anno, AIL Parma ha inoltre acquistato una Casa AIL, una residenza che accoglie gratuitamente i pazienti provenienti da altre città e che sono in cura presso l’Ematologia dell’Ospedale Maggiore.

Tante attività e tanti progetti, dunque, che vengono finanziati anche grazie al sostegno dei cittadini che ogni anno, con straordinaria generosità, scelgono di acquistare le Stelle di Natale.

Di seguito l’elenco dei banchetti dislocati in città e provincia.

Poliambulatorio Dalla Rosa Prati a partire dal 6 dicembre

Mercato contadino P. le Lubiana mercoledì6 e mercoledì 13 dicembre

Via Mazzini 8, 9, 10, 16, 17 dicembre

Piazzale della Steccata 8, 9, 10, 16, 17 dicembre

Via Emilia Est - La Galleria 8, 9, 10, 16, 17 dicembre

Ospedale – ingresso di via Gramsci 7 e 15 dicembre

Mercato contadino Via Imbriani 9 e 16 dicembre

Centro Commerciale EURO TORRI 9 dicembre

Centro Commerciale EUROSIA 8, 9, 10 dicembre

Centro Commerciale CENTRO TORRI 8, 9, 10, 16, 17 dicembre

Centro Commerciale Ariosto (RE) 9 dicembre