Via alla presentazione "Punti Digitale Facile"

È in programma domani , martedì 2 luglio, alle 10.30, nella Sala Conferenze del Direzionale Uffici Comunali – DUC ( Largo Torello de Strada, 11/a ) la presentazione dei sette Punti Digitale Facile , centri di facilitazione digitale per supportare gratuitamente cittadine e cittadini nel percorso di superamento del divario digitale e per la promozione dell’inclusione digitale.

I centri di facilitazione digitale, promossi dalla Regione Emilia-Romagna e finanziati con fondi PNRR, offrono servizi di formazione e di assistenza personalizzata individuale, ad esempio, per iscriversi a SPID, per accedere al Fascicolo sanitario o alla Biblioteca digitale EmiLib, per usare il computer o lo smartphone, per utilizzare la posta elettronica, per cercare lavoro su internet, per redigere il curriculum vitae, per orientarsi sui servizi online offerti dal Comune di Parma.