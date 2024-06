Via Berzioli: "Erba alta: cani e bambini non possono accedere al parco"

In via Berzioli a Parma, nella zona interna di via Langhirano a Parma, i residenti segnalano una situazione problematica per quanto riguarda l'accesso all'area verde. "Buongiorno, scrivo per conto dei residenti e non solo della zona interna di via Langhirano, quartiere Montanara, in particolar modo via Berzioli e tutto l'isolato.

"Si è ripresentata la situazione imbarazzante dei mancati sfalci del verde. I bambini non possono giocare nei parchi, i cani non possono andare a passeggio (fitta presenza dei forasacchi), le panchine ed i muretti utilizzati per sedersi sono avvolti dall'erba alta. Ci stanno togliendo la libertà di usufruire dei parchi pubblici"