Via Bixio, lavori in corso: come cambiano le linee degli autobus

Un tratto di via Bixio resterà chiuso al traffico per via dei lavori di rifacimento del manto stradale. Dall’inizio del servizio di martedì 1 agosto 2023 e fino al termine dei lavori, le linee urbane interessate subiranno deviazioni di percorso: Linee urbane nn. 1 – 6 – 11: provenienti rispettivamente da Via Trento (linea 1) e dalla Stazione FS (linee 6 e 11), giunti in Via Mazzini (linea 1) ed in V.le Mariotti (linee 6 - 11), i bus transiteranno lungo Viale Toscanini, Viale Basetti, Ponte Italia, Viale Caprera (fermata BB Nord), per riprendere quindi i loro rispettivi regolari percorsi in Viale Villetta (linea 1), in Via Spezia (linea 6) ed in Via Volturno (linea 11).

In direzione contraria, giunti a Barriera Bixio (fuori dai cancelli), gli autobus percorreranno V.le Caprera, V.le Maria Luigia, Ponte Caprazucca, per svoltare a sinistra in Viale Toscanini e riprendere i rispettivi regolari percorsi in Via Mazzini (linea 1) ed in Viale Mariotti (linee 6 - 11). Sui percorsi deviati saranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.