Rifiuti, bottiglie e lattine in strada in Via Bixio, la protesta: "Ecco cosa abbiamo trovato davanti all'ingresso di casa"

L'immagine è eloquente. Rifiuti, cartacce, bicchieri, lattine di fronte al portone di ingresso di un codominio in via Bixio, nel quartiere Oltretorrenre a Parma. "E' la porta della nostra abitazione. Hanno lasciato questi rifiuti proprio qui davanti. Non è una novità: capita spesso ma non è accettabile". Il contenuto di quello che probabilmente era dentro al bidone del vicino distributore automatico è stato riversato in strada. Ci sono anche dei sacchetti gialli.