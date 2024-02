La zona di via Budellungo al buio da quattro giorni: da via De Martino a via Saragat

Alcune vie intorno a via Budellungo a Parma, da via De Martino a via Saragat sono al buio da alcuni giorni. Lo segnalano i residenti della zona che, nelle serate a partire da venerdì 9 febbraio, hanno visto le luci spente. "La situazione è così come vedete dalle immagini da qualche giorno. Le luci sono spente, non sappiamo se si tratti di un blackout o di un guasto. Abbiamo segnalato la situazione al sindaco Michele Guerra che a sua volta ha segnalato la situazione all'azienda City Green Light"