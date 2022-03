Via Capelluti, i residenti: "Ecco lo scempio vicino alle nuove campane del vetro: la nostra via usata come discarica"

I residenti di via Capelluti, nel quartiere Pablo, protestano per la presenza di numerosi rifiuti vicino alle nuove campane del vetro, appena installate dal Comune di Parma. "Ecco lo scempio della nostra via: già tempo fa abbiamo fatto presente la situazione al sindaco ed ad alcune pagine Facebook. Devo dire che gli incaricati Iren vengono a ripulire ma dopo pochi minuti dal loro passaggio ricomincia il lancio del sacchetto".

"Ho anche visto qualcuno farlo - ci racconta una nostra lettrice - ma alle mie rimostranze sono stata mandata a quel paese. E una situazione che va avanti da anni e peggiora sempre di più. Vi lascio immaginare l'odore. Mi spiace dirlo ma è un quartiere sporco, mal popolato, mal frequentato e poco controllato. Stesso discorso per viale Piacenza soprattutto all'altezza della tabaccheria subito dopo piazzale Pablo continuando fino alla rotatoria con via Buffolara. Non so come si possa permettere uno scempio simile. È inaccettabile. Ci sono persone maleducate che usano la nostra via come una discarica: bisogna assolutamente fare qualcosa".