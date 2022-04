Via Carra e via Duca Alessandro: modifiche alla viabilità per alcuni cantieri

Sono previste modifiche al traffico per l'esecuzione di lavori nel prossimo fine settimana: Dall'8 al 10 aprile. Per la realizzazione del collegamento pista ciclabile viene istituito divieto di circolazione dall'08/04/2022 al 09/04/2022, dalle 00:00 alle 24:00 nella rotatoria ad intersezione Via San Leonardo / Via Carra con restringimento di carreggiata sul ramo d’accesso in rotatoria da Via San Leonardo ed istituzione sensi unici alternati regolati da movieri.

Dal 09/04/2022 al 11/04/2022 nella rotatoria ad intersezione Via San Leonardo / Via Carra viene istituito divieto di circolazione sul ramo d’accesso in Via San Leonardo. I veicoli in rotatoria diretti in centro città saranno deviati in Via Carra e Via Paradigna.

Per l'installazione di una gru edile Il giorno 09/04/2022 dalle 09:00 alle 18:00 ed il al 10/04/2022 dalle 07:00 alle 18:00 in V.le Duca Alessandro civ.6 viene istituito divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutto il tratto interessato dal cantiere. I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in Zona 7, inoltrando il modello scaricabile al seguente link:

https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2021/10/AGT.pdf unitamente agli allegati richiesti all’indirizzo imobility@infomobility.pr.it

Numero Verde: +39 800.238.630 attivo lun-ven dalle 8.30 - 13 / 14 – 17.