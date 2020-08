Via Carra: tutte le modifiche alla viabilità

Per lavori IRETI SpA in cantiere che sta attuando rifacimento reti Acqua, Gas ed elettrica in Via Carra viene istituito senso unico Ovest-- Est a partire dal 24/08/2020 e fino al 02/10/2020 e viene previsto in Via Carra il restringimento di carreggiata pari alla corsia Sud con istituzione del senso unico di marcia con nuova direzione di percorrenza Ovest -Est sulla rimanente corsia.

Dovrà essere sempre garantito accesso ai passi carrai esistenti, ad ogni passo carraio lungo l'estensione del cantiere saranno affisse le informative:

Via Morigi – all’intersezione con Via Carra

Via Anardi – all’intersezione con Via Carra – Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che si immettono in Via Carra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Via Matilde Serao è prevista la destituzione del divieto di circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. In Via San Leonardo – da rotatoria Casello A1 a Via Matilde Serao – Destituzione del divieto di circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.