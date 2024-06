"Via D'Azeglio sia vitale di giorno, non di notte: non è Ibiza"

“Fare vivere l’Oltretorrente significa renderlo attrattivo e vivace durante il giorno, permettendo la convivenza in sicurezza di studenti, lavoratori, negozianti, artigiani e famiglie, e così garantendo l’apertura dei negozi di prossimità e il funzionamento dei servizi". Lo riferisce in una nota Laura Cavandoli, deputata e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma. "Gli assembramenti, la musica ad alto volume, le urla e gli schiamazzi fino a tarda notte nella zona di via D’Azeglio e di piazzale Inzani hanno giustamente suscitato le proteste dei cittadini residenti esasperati per l’impossibilità di dormire. Il comune investendo in quella “movida” stravolge il ruolo del quartiere all’interno della città, che deve essere vitale di giorno e non di notte. Ancor più strano che il Comune abbia scelto il giovedì sera per realizzare la rassegna "Giove D’Az" che dura dalle 17 a mezzanotte, quindi oltre alla 'movida' del weekend anche il giovedì notte i residenti non possono dormire, pur essendo il giorno successivo lavorativo per tutti. Per la Lega serve una nuova strategia per dare linfa vitale all’Oltretorrente, in accordo con le attività commerciali e artigianali, per realizzare più eventi diurni rivolti a ragazzi e famiglie, senza considerarlo come una piccola Ibiza. La “movida” deve essere regolamentata per assicurare la convivenza pacifica nel rispetto del riposo per gli abitanti, ma soprattutto dei regolamenti comunali, che prevedono la chiusura dei locali all’una nel weekend e alle 24 negli altri giorni, e che continuano evidentemente a essere disapplicati”.