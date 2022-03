Via Emilia Bis: i comuni di Parma e Reggio Emilia organizzano una Commissione congiunta

Comune di Parma e Comune di Reggio Emilia organizzeranno nel mese di aprile prossimo una Commissione consiliare congiunta on line per discutere del progetto della "Via Emilia Bis". Alla Commissione parteciperanno e interverranno l'assessore regionale a Mobilità, Trasporti e Infrastrutture Andrea Corsini, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ed il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, nonché i Presidenti delle due Provincie. La convocazione della Commissione e il link per seguirla in diretta sui canali delle due Amministrazioni saranno divulgati nei prossimi giorni.