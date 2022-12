Via Farini: entro primavera verranno installate quattro nuove fioriere

Verranno installate entro la primavera quattro nuove fioriere in via Farini, all’altezza del civico 18. Rientrano nel Patto di collaborazione, sottoscritto oggi, tra Comune di Parma e i condomini del palazzo situato al civico stesso. Il Patto è denominato: “Patto di Collaborazione per la realizzazione del progetto “Le Fioriere dei Crociferi”. Rappresentano un miglioramento del decoro urbano, frutto di un percorso condiviso tra Amministrazione e cittadini stessi.

Saranno collocate in corrispondenza delle arcate del Portico dei Crociferi, verso strada Farini. Le fioriere sostituiranno le rastrelliere per le bici, rimosse in occasione dei lavori di restauro e ripristino delle arcate stesse e delle colonne, eseguiti nel 2021 a carico dei condomini.

L’accordo tiene conto di quanto previsto dal Regolamento di Cittadinanza attiva volto alla promozione dell’impegno civico ed alla collaborazione tra Amministrazione e cittadini per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Per la collocazione delle fioriere è stata acquisita l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pama e Piacenza. La Giunta Comunale ha espresso parere positivo in merito.

Il condominio, in base a quanto previsto dal Patto di collaborazione, si è impegnato al posizionamento, alla manutenzione ed alla cura delle fioriere, mentre il Comune, come concordato nella fase di co-progettazione, si è impegnato alle semplificazioni di carattere procedurale, in relazione agli adempimenti per ottenere i permessi ed eventuali esenzioni ed agevolazioni di canoni e tributi locali, connessi alla realizzazione delle stesse fioriere.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessora alla Partecipazione Daria Jacopozzi, dall’Assessora Chiara Vernizzi con delega alla Rigenerazione Urbana e da Francesco Negri amministratore del condominio di via Farini 18, che hanno preso parte al momento.