Via Farini chiusa per manifestazione, linea 15 deviata

Causa manifestazione che comporterà l’istituzione del divieto di transito veicolare in un tratto di Strada Farini, dalle ore 19.00 e fino al termine del servizio di venerdì 28 giugno 2024, la linea 15 osserverà la seguente deviazione di percorso:

Provenienti dalla stazione FS e diretti verso il centro città, giunti in Strada Garibaldi, gli autobus percorreranno Via Mazzini, Viale Toscanini, Viale Basetti, Viale Berenini, per riprendere quindi il consueto tragitto lungo V.le Solferino.

In direzione opposta, provenienti da Viale Solferino, giunti a Barriera Farini, gli autobus percorreranno Viale Berenini, Viale Basetti, quindi Viale Toscanini, dove riprenderanno il consueto percorso.

Sul percorso deviato verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presen