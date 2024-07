Via Francigena confermata itinerario culturale del Consiglio d’Europa

La Via Francigena è stata confermata “Itinerario culturale del Consiglio d’Europa” a seguito della valutazione quadriennale di conformità ai criteri della Risoluzione CM/res (2013) 67. Viene confermata anche l’abilitazione dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) a soggetto gestore della Via Francigena, evidenziandone l’unicità e l’esclusività della rete europea che oggi coinvolge 243 enti locali soci in quattro Paesi e 92 associazioni di volontari che animano il percorso su scala locale o regionale.

"Questa notizia - commenta il comune di Fornovo - conferma l’importante lavoro che la rete europea della Via Francigena sta facendo a livello internazionale per la promozione, valorizzazione e tutela dell’itinerario europeo. Proprio il 2024 è un anno particolare perché la Via Francigena celebra i trent’anni della sua certificazione da parte del Consiglio d’Europa, avvenuta nel 1994. Come Comune ne siamo estremamente felici, come siamo orgogliosi di essere attraversati da questo immenso patrimonio storico-culturale"