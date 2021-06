Via Lago Verde: inaugurata la nuova palestra del Mario Pisaneschi

La struttura verrà utilizzata in via prioritaria dagli atleti della squadra Rugby Parma

Un investimento del Comune di Parma per 500 mila euro ha consentito la realizzazione di una palestra dedicata alla pratica del fitness e della pesistica nel Centro Sportivo "Mario Pisaneschi" di via Lago Verde, quartiere Montanara. E' stata inaugurata nel pomeriggio alla presenza del Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, da Bernardo Borri presidente Rugby Parma, da Marco Bosi Vice sindaco con delega allo Sport, da Michele Alinovi assessore alle Opere Pubbliche e Antonio Bonetti Delegato provinciale Coni.

Un progetto nato su istanza dell'Assessorato allo sport, guidato dal vicesindaco Marco Bosi, che ha visto il coinvolgimento dell'Assessorato ai lavori pubblici, guidato da Michele Alinovi, e che è stato condiviso con le diverse realtà presenti sul territorio per le quali ora è disponibile una palestra destinata alla pratica del fitness e della pesistica, realizzata a completamento degli impianti sportivi presenti a servizio del quartiere Montanara che verrà gestito dalla Rugby Parma.

"Dopo un lungo percorso vediamo, finalmente e con molta soddisfazione, la conclusione di un progetto che qualifica e fa crescere un impianto a servizio delle attività di tutto il quartiere Montanara" ha detto il Sindaco Pizzarotti tagliando il nastro inaugurale.

"Il quartiere Montanara si è trasformato nella storia di Parma, degli ultimi 20 anni, in un quartiere modello." ha ricordato il Vice Sindaco con delega allo Sport Marco Bosi "Lo sport ha avuto e ha un ruolo chiave in questa storia fatta di inclusione e socialità, ma si deve necessariamente appoggiare ad impianti idonei. Rinnoviamo oggi l'impegno a rinnovare questo centro sportivo che è un fiore all'occhiello della nostra città, per il quale abbiamo ancora altri progetti per il futuro. L'importanza dello sport forse ci è apparso più chiaro durante la pandemia e questo quartiere rinnova oggi la sua vocazione di quartiere vivo di relazioni e di opportunità".

Michele Alinovi con deleghe ai Lavori Pubblici e Urbanistica ha descritto la filosofia architettonica della nuova palestra. "Il Rugby Parma, che gestisce ottimamente l'impianto Pisaneschi, contribuisce in maniera piena ad un sistema sussidiario di Welfare, fondamentale per tenere insieme la nostra comunità. Lo sport, offre ai ragazzi uno strumento di maturità e di autonomia. Vediamo in questa piazza un edificio dedicato al fitness che si affaccia con le sue ampie vetrate all'esterno, un edificio che mette lo sport in vetrina come messaggio per il quartiere, per i suoi giovani, per le loro famiglie."

Il nuovo fabbricato risponde a diverse finalità legate al contesto in cui sarà realizzato, fra queste, la principale è quella di soddisfare i fabbisogni della collettività abitante nel quartiere Montanara attraverso la realizzazione di una struttura che sia rispettosa dell'ambiente: uno spazio moderno, sicuro e sostenibile con un occhio di riguardo al risparmio energetico e all'accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Antonio Bonetti Delegato Provinciale Coni "Le strutture che più hanno sofferto durante la pandemia sono state le palestre e le piscine e inaugurare una palestra oggi è un bellissimo segnale".

"Nel Rugby gli atleti vanno formati in campo, ma anche in sala pesi" hanno detto il Presidente Bernardo Borri e il Director of Rugby Parma Roland De Marigny "Rugby Parma e quartiere Montanara stasera segnamo una meta che ci rende felici, vi ringraziamo per le sforzo, le risorse, l'impegno con cui avete sostenuto le nostre necessità. Siamo veramente felici di questa nuova bellissima struttura e vi assicuriamo che ne faremo un utilizzo serio e proficuo" .

Gli ambienti sono così articolati: atrio, palestra e dotazione di servizi e spogliatoi a completamento di quella già esistente. Rispetto al lotto, l’edificio si svilupperà longitudinalmente sul lato ovest con una linea di convergenza sull’edificio alla testa della corte permettendo, in questo modo, di conservare la visione spaziale preesistente. Sui lati della nuova palestra sarà mantenuta l’area pubblica in parte pavimentata e in parte destinata a giardino.

La struttura verrà utilizzata in via prioritaria dagli atleti della squadra Rugby Parma, in qualità di concessionaria.