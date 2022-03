Via le restrizioni sul Covid, il decreto in gazzetta ufficiale: primi effetti già dalla prossima settimana

E' scattato da ieri, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, il nuovo decreto del governo che cambia le regole per il contenimento del Covid 19. Il percorso verso la normalità comincia venerdì 1 aprile e proseguirà il primo maggio quando il green pass non servirà più e l’ingresso sarà libero ovunque. Ma già dalla prossima settimana il green pass rafforzato verrà sostituito da quello base. Un’altra novità importante riguarda il turismo: per favorire il turismo anche in vista delle vacanze pasquali, dal 1 aprile per entrare negli alberghi non servirà il green pass e nei ristoranti dall’1 aprile agli stranieri basterà il green pass base. La stessa regola per gli italiani scatterà il 15 aprile.

Per quanto riguarda le mascherine, si dovranno tenere al chiuso fino al 30 aprile, mentre dal primo aprile si potrà andare a lavorare senza super green pass, anche se si hanno più di 50 anni. Basterà per tutti il tampone negativo. Via il green pass rafforzato dal primo aprile anche su bus e metro. Fino al 30 sarà però obbligatoria la mascherina Ffp2. Aerei, treni e navi: dall’1 al 30 aprile basterà il green pass base. Dal primo maggio non sarà richiesto alcun certificato e non sarà più obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.

Dall’1 aprile si potrà entrare senza certificato verde anche nei bar e nei ristoranti all’aperto, mentre per bar e ristoranti al chiuso sarà necessario aspettare il 15 aprile. Tra le novità, dal primo aprile i turisti stranieri potranno mangiare nei bar e nei ristoranti al chiuso mostrando un tampone negativo antigenico (valido 48 ore) e molecolare (valido 72 ore). Per entrare nei negozi, andare dal parrucchiere, in banca, alle poste o negli uffici pubblici, dal primo aprile l’ingresso sarà libero, si dovrà indossare solo la mascherina. E a scuola? Fino a quattro studenti contagiati si resta in classe, con l’obbligo sopra i 6 anni di usare per dieci giorni la mascherina Ffp2. La regola vale per le scuole dell’infanzia e per tutte le altre classi fino alle superiori. In Dad solo i positivi. Dal primo aprile basta il green pass base e la mascherina Ffp2 anche per andare allo stadio (capienza al 100%). Per cinema, teatri ed eventi al chiuso fino al 30 aprile serve il green pass rafforzato, dal primo maggio il certificato non è più richiesto e cade l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2. Dal primo maggio non serve il green pass per lo sport al chiuso e gli spogliatoi. Dal primo aprile, infine, l'ingresso negli hotel sarà senza limitazioni.