Via libera dell'Ue ai grilli in polvere per pane e pizza: c'è il parere positivo dell'Efsa

È arrivato il via libera alla vendita sul mercato alimentare Ue di nuovi prodotti a base di grillo domestico. L'esemplare ricco di proteine, noto anche col nome scientifico Acheta domesticus, in passato era già stato autorizzato come nuovo alimento se venduto intero, congelato o essiccato. La nuova promozione di Bruxelles, comunicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ue, prevede la commercializzazione della polvere parzialmente sgrassata ottenuta dall'insetto.

Il regolamento Ue che autorizza il nuovo prodotto alimentare arriva sulla base di un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) che ha sede a Parma. Nel suo parere scientifico, l'Efsa ha concluso che la polvere parzialmente sgrassata di grillo domestico "è sicura". La polvere potrà essere utilizzata "nel pane e nei panini multicereali, nei cracker e nei grissini e nelle barrette ai cereali", si legge sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue. Ma anche "nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti, nei prodotti secchi a base di pasta farcita e non farcita, nelle salse, nei prodotti trasformati a base di patate, nei piatti a base di leguminose e di verdure" e addirittura "nella pizza, nei prodotti a base di pasta, nel siero di latte in polvere, nei prodotti sostitutivi della carne, nelle minestre e nelle minestre concentrate o in polvere, negli snack a base di farina di granturco, nelle bevande tipo birra, nei prodotti a base di cioccolato, nella frutta a guscio e nei semi oleosi, negli snack diversi dalle patatine e nei preparati a base di carne".

Ovviamente l'uso del grillo in polvere in tali alimenti dovrà essere conforme alle regole sull'indicazione degli ingredienti in etichetta. "Ad oggi, non vi sono prove conclusive che colleghino direttamente il consumo di Acheta domesticus a casi di sensibilizzazione primaria e allergie", ha garantito la Commissione, la quale ritiene che "non sia opportuno includere nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati alcun requisito specifico in materia di etichettatura relativo alla possibilità che Acheta domesticus causi una sensibilizzazione primaria".

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, 24 gennaio 2023, solo la società Cricket One Co. Ltd, che aveva richiesto il via libera Ue, "è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un'autorizzazione per tale nuovo alimento". L'azienda specializzata negli insetti per uso alimentare aveva fatto richiesta di immissione sul mercato della polvere sgrassata di grillo domestico nel luglio del 2019.