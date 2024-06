In via Mantova verrà installato il varco elettronico

Lunedì 10 giugno sono previste alcune modifiche alla viabilità in via Mantova per gli interventi di installazione del varco elettronico. Dalle 10 alle 12 in via Mantova, nel tratto ricompreso tra rotatoria a intersezione in via Toscana e rotatoria a intersezione di via Scola/ramo di svincolo tangenziale Nord SS9 VAR, divieto di circolazione sulla corsia Est.

Il traffico proveniente da centro città sarà deviato in via Mantova direzione centro città (da rotatoria Toscana), ramo di svincolo tangenziale Nord SS9 VAR su cavalcavia, strada Burla, via Venezia, via Mantova.

Alternativamente in via Toscana, via Strobel, via Tartini, via Zacconi, via Vasco da Gama, via Caboto, via Venezia, via Mantova.

Dalle 14 alle 16.30 in via Mantova, nel tratto ricompreso tra rotatoria a intersezione in via Toscana e rotatoria a intersezione in via Scola/ramo di svincolo tangenziale Nord SS9 VAR, divieto di circolazione sulla corsia Ovest.

Il traffico proveniente da Nord sarà deviato in via Venezia, strada Burla direzione centro città, ramo di svincolo tangenziale Nord, via Mantova. Ultima deviazione consentita: via Mantova, ramo di svincolo adiacente cavalcavia Tangenziale Nord.