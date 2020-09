Via Montebello: dalle 22 interruzione dell'acqua per alcune riparazioni

Questa sera, dalle ore 22 sino al termine dei lavori previsto a notte inoltrata, l'erogazione dell'acqua in Via Montebello da Via Brambilla a Via Traversetolo e zone limitrofe verrà interrotta per consentire una riparazione urgente alla dorsale principale che scorre sotto la sede stradale. In zona Montebello, inoltre, potrebbero verificarsi cali di pressione.

La tubazione che deve essere riparata, del diametro di 250 mm che distribuisce l'acqua al quartiere, ha mostrato segni di cedimento per cui occorre intervenire con urgenza. In loco saranno impegnate squadre di Ireti e di ditte incaricate agli scavi.

L'acqua verrà restituita alle abitazioni non appena possibile. Gli impianti devono comunque essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata - anche per brevi periodi - in qualsiasi momento.