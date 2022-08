Via Montebello, Oltretorrente e via Emilia Est: le modifiche alla viabilità nelle prossime settimane

Fino al 13 agosto in VIA MARTIRI DI CASSIO INCROCIO VIA G. ULIVI per sostituzione reti idrica, gas e fognaria sarà istituito divieto di circolazione nei tratti di volta in volta interessati dai lavori e/o sensi unici alternati nei tratti afferenti il cantiere

Dal 16/08/2022 al 27/08/2022 in VIA D. TOMASICCHIO per sostituzione reti idrica, gas e fognaria viene istituito divieto di circolazione

Dal 18/08/2022 al 10/09/2022 in BORGO CATENA per la riqualificazione della pavimentazione in cubetti viene istituito divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata 0—24h

Dal 16/08/2022 al 22/08/2022 in VIA EMILIA EST INCROCIO VIA PAISIELLO per impatto reti idrica, gas ed elettrica viene istituito divieto di circolazione, ma sarà sempre garantito il transito in Via Emilia Est in direzione Est - rotatoria adiacente l’incrocio con Viale Partigiani d’Italia. Il traffico proveniente dalla rotatoria, e diretto in Piazzale Vittorio Emanuele II sarà deviato in viale Partigiani d’Italia, Viale Pier Maria Rossi. L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati.