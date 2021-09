Via Montebello: polemiche per il manifesto Novax

È stato affisso in una delle bacheche pubblicitarie del Comune di Parma

Un grosso manifesto no vax è stato affisso su una delle bacheche pubblicitarie del Comune di Parma in via Montebello a Parma. La presenza del manifesto sta già suscitando polemiche tra i parmigiani: sono tanti i cittadini che nella mattinata di oggi, mercoledì 15 settembre, si fermano davanti alla bacheca e ne discutono. Nel testo, dal titolo 'Covid-19: le verità da conoscere' e firmato dall'associazione Istanza Diritti Umani, è contenuta un opposizione netta al Green pass e all'obbligo vaccinale.