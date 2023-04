Chiedilo a Parmatoday: "Via Paradigna, il parco commerciale è diventato una discarica e un parcheggio per i camion" Una residente di via Trieste: "Zona completamente abbandonata a sé stessa: c'è una vetreria in disuso dove ognuno entra e fa ciò che vuole e nessuno controlla"

L'area adiacente al parco commerciale in via Paradigna

Chiedilo a Parmatoday: nella rubrica del 4 aprile: due lettere sul degrado in due aree della città, via Paradigna e via Trieste.

LA LETTERA DI GIUSEPPE - Buongiorno sono un residente di via Paradigma sto qui a segnalare le condizioni di degrado in cui riversa l'area adiacente al parco commerciale Aldi e Pizzicotto di Parma. La stessa è ormai considerata un parcheggio gratuito per camionisti in trasferta i quali contribuiscono all'abbandono gratuito di rifiuti che deturpano il paesaggio rendendo impossibile la convivenza civile tra residenti e occupanti. Sarebbe opportuno al più presto alla riqualificazione dell'illuminazione per motivi di sicurezza e riqualificare la medesima area con un nuovo utilizzo a beneficio dei residenti e i bambini. Nota bene: i parchi destinati ai bambini mancano ancora del ripristino dei giochi rimossi durante la pandemia

LA LETTERA DI ADA - Buongiorno vi scrivo per segnalarvi le condizioni di via Trieste 6. Strada chiusa completamente abbandonata a se stessa, buia dove la gente passa e butta via l'immondizia senza nessun rispetto con una vetreria completamente abbandonata dove entrano ed ognuno fa ciò che vuole senza un minimo di controllo. Mi spiace disturbarvi ma non so più a chi rivolgermi per avere un minimo di aiuto per migliorare la situazione. Vi ringrazio buona giornata

La risposta della redazione - Il degrado, l'argomento delle due lettere di oggi della nostra rubrica, è uno dei temi che interessano di più i cittadini che vivono quotidianamente in luoghi troppo spesso abbandonati a sé stessi e senza forme di controllo, anche sociale. Ci sono varie zone della città che meriterebbero un interessamento da parte degli amministratori pubblici, in quasi tutti i quartieri. Oggi i nostri lettori portano due esempi: via Trieste e l'area adiacente al parco commerciale di via Paradigna.

