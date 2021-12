Via Po: domenica 12 dicembre chiusura alla circolazione

Domenica 12 dicembre 2021 dalle 8 alle 16, per operazioni di smontaggio gru edile mediante piattaforma sarà chiusa alla circolazione Via Po (adiacenza civ.17) per eseguire lo smontaggio gru edile mediante piattaforma. La casa di cura “piccole Figlie” sarà sempre raggiungibile provendendo da Piazzale Fiume, Ponte dei Carrettieri.

Il traffico sarà opportunamente deviato mediante segnaletica, la deviazione per il quartiere interno di strada Navetta, per chi proviene da Nord sarà : Ponte Italia, Viale Rustici, Ponte Dattaro, Via Langhirano, Via Enza, Via Po.

Il traffico diretto verso Nord, in particolare verso circonvallazione Ovest, seguirà il percorso inverso o potrà dirigersi in tangenziale Sud, uscita n.13 strada Farnese.