Via Puccini chiusa per lavori, linea 9 deviata

Causa chiusura al traffico veicolare di un tratto di via Puccini per lavori, da domani martedì 28 maggio 2024 e fino al termine dei lavori, tutti i giorni dalle ore 9.00 e fino al termine del servizio, la linea urbana 9 proveniente dal centro città e diretta a Marore, giunta in viale Partigiani d’Italia, svolterà a destra in viale Campanini, a destra in strada Zarotto, dove riprenderà il regolare percorso.

Stessa deviazione in direzione contraria. Una coppia di fermate provvisorie (in sostituzione di quelle di via Puccini) verrà posta in viale Partigiani d’Italia in prossimità dell’intersezione con via Puccini. In sostituzione delle fermate del Corpus Domini sarà utilizzata la coppia di fermate presente in strada Zarotto.