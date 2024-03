Via Romeo Azzoni: verrà installata una nuova antenna per la telefonia mobile

Una nuova antenna per la telefonia mobile sorgerà in via Romeo Azzoni a Parma. Il Comune ha infatti autorizzato la società Cellnex Italia, che ha presentato una richiesta di occupazione di una porzione di suolo di proprietà comunale per circa 25 metri quadrati, per l'installazione di un nuovo impianto fisso per la telefonia mobile, denominato IT-PR-024842. Attraverso la determina dirigenziale DD-2024-540 del 5 marzo, infatti, il settore Patrimonio e Facility Manager ha autorizzato la società. ll nuovo impianto nascerà in un punto dell'area verde.