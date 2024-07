Via Toscana, ordinanza del Comune: tutti i divieti

A seguito dell’incidente ferroviario verificatosi nella giornata di giovedì 11 luglio, è stata adottata una nuova ordinanza che integra quella pubblicata ieri.

Integrazione ordinanza N° OVTE-2024-928 DEL 12/07/2024 nel seguente modo

Essa prevede quanto segue.

Dal 12/07/2024 fino a cessate esigenze.

Via Toscana, tratto compreso tra via Strobel e il sottovia stradale con via Mantova:

• Divieti di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h.

• Istituzione del senso unico di marcia direzione da est a ovest

• Restringimenti di carreggiata pari ad 1 corsia di marcia

• Istituzione del divieto di transito ciclopedonale sul lato sud della strada

Intersezione posta tra strada del Paullo e via Toscana:

• Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da strada del Paullo

Intersezione posta tra via Ganale Doria e via Toscana:

• Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Ganale Doria;

Intersezione posta tra via Giuba e via Toscana:

• Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Giuba;

Intersezione posta tra via Regalia Ettore e via Toscana:

• Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Regalia Ettore;

In funzione delle esigenze finalizzate ai lavori di ripristino ferroviario, per il tempo strettamente necessario, dal 12/07/2024 fino a cessate esigenze.

Via Toscana, tratto compreso tra il civ 60 e via Portilia:

• Istituzione del divieto di circolazione, eccetto residenti diretti alle proprie abitazioni, in funzione alle esigenze di cantiere