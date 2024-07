Via Vittorio Emanuele: c'è il cantiere ma non i disagi

Prosegue senza intoppi e senza sosta il cantiere in via Vittorio Emanuele II a Sala Baganza per il rifacimento completo delle reti di acqua, gas e della fognatura. L’intervento, totalmente a carico di IRETI e realizzato dall’impresa NAU, ha preso il via lo scorso 19 giugno e, dopo aver interessato il tratto dall’incrocio di via Roma fino al Municipio, attualmente sta riguardando la zona di fronte alle scuole, dopodiché avanzerà fino alla pizzeria “Maria Luigia”. I lavori, particolarmente importanti e che si prevede di ultimare come da cronoprogramma entro Ferragosto, rappresentano il necessario prologo alla riqualificazione completa della strada, come ha spiegato il sindaco Aldo Spina che nella mattinata di venerdì 19 luglio ha effettuato un sopralluogo insieme al vicesindaco con delega al Commercio Giovanni Ronchini, al direttore dei lavori di IRETI, Davide Chiari, al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, Mauro Bertozzi, e ai negozianti interessati dal cantiere. Una “ricognizione” che ha visto la partecipazione di coloro che stanno «facendo squadra», come ha sottolineato il primo cittadino, «permettendo che l’intervento possa essere realizzato nei tempi previsti limitando al massimo i disagi. I negozi sono sempre rimasti aperti e raggiungibili». «Siamo arrivati in testata alla fognatura – ha precisato Chiari facendo il punto sui lavori –. La prossima settimana andremo avanti per intercettare i tubi dell’acqua e del gas e successivamente verrà attivata la nuova rete. Dal 29 di luglio fino a Ferragosto procederemo con la posa della nuova fognatura e gli allacciamenti, che renderanno necessaria una nuova modifica alla viabilità in corrispondenza dell’incrocio di via Roma, ma in un periodo in cui il traffico è ridotto». Sempre dalla prossima settimana, verrà introdotta qualche modifica alla normale collocazione dei banchi del mercato. «Da martedì 23 luglio – spiega Bertozzi – i banchi che solitamente sono posizionati lungo il tratto di strada interessato dai lavori verranno ricollocati in piazza Gramsci. Una ricollocazione temporanea fino alla conclusione dei lavori».