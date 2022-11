“Via Zarotto in festa”, domenica modifiche alla viabilità nell'intera zona

Modifiche alla viabilità in via Zarotto, domenica 20 novembre, in occasione della manifestazione “Via Zarotto in festa”.

Dalle 7 alle 22, è prevista l’istituzione del divieto di circolazione e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in strada Zarotto, tratto compreso tra la rotatoria con Via Emilia Est esclusa e Via Bandini esclusa. Il divieto di circolazione riguarda anche Via Mascagni – dal civ.3/c all’intersezione con str. Zarotto. Via Migliavacca – dal civ.2/a all’intersezione con str. Zarotto. È inoltre prevista l’istituzione del senso unico alternato in Via Migliavacca, Via Corelli e Via Mascagni. A questo si aggiunge la destituzione della corsia preferenziale di Strada Zarotto e contestuale spegnimento del sistema si rilevamento elettronico degli accessi. I residenti, gli espositori e le attività commerciali presenti in zona potranno transitare sino alle 9.

Gli espositori potranno transitare dalle 19:30 in poi. Deroga al divieto di transito per i residenti diretti ai posti auto interni: Fino alle 09:00, dalle 13:00 alle 14:30 e dalle 19:30.

L’Azienda Tep S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.