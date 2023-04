Viabilità: A1, chiusura notturna della stazioni di Parma

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica della barriera di sicurezza e di manutenzione della segnaletica orizzontale, nelle tre notti di martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura. Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Bologna; sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e in direzione di Bologna; sarà completamente chiusa la stazione di Lodi, in entrata e in uscita.

Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Bologna; sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Bologna. Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consigliano le seguenti stazioni: per la chiusura di Parma: Fidenza o Terre di Canossa-Campegine, oppure Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia di competenza della Società Salt; per la chiusura di Basso Lodigiano: Piacenza sud o Casalpusterlengo; per le chiusure di Lodi e di Melegnano: San Giuliano, oppure Vizzolo Predabissi sula A58 Teem.