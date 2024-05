Viabilità modificata in strada Argini

Modifiche alla viabilità in strada Argini Parma, per rifacimento della rere idrica.

Dal 10 giugno al 19 luglio: Strada Argini Parma, da via Drei Don Giovanni a sud del civ. 107/A (fine Località Mariano) tratto di competenza del Comune di Parma, per i tratti di volta in volta interessati: istituzione del divieto di fermata ambo i lati; istituzione del restringimento di carreggiata, mantenendo la parte residua destinata al transito veicolare con una larghezza non inferiore a 3,50 metri e contestuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri. Sarà sempre garantita la fruizione in sicurezza dei passi carrai.