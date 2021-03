Viaggi in Europa: ecco cos'è il passaporto Covid

Ritornare a viaggiare, in Europa e nel mondo. Un sogno condiviso da tutti, soprattutto da quando la pandemia ha bloccato quasi totalmente il turismo. L'idea per ripartire arriva con un vero e proprio passaporto covid, il Digital Green Pass contenuto in una proposta legislativa da presentare alla Commissione Europea. Questo 'pass' dovrebbe contenere tutte le informazioni relative al proprietario necessarie per tornare a viaggiare senza rischi.

Ad annunciare sui social network la prossima presentazione del Digital Green Pass è stata Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue: ''Lo scopo è fornire la prova che una persona è stata vaccinata; dare i risultati dei test per coloro che ancora non sono stati vaccinati; dare informazioni sulla guarigione dalla Covid-19. Rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy. Il Digital Green Pass dovrebbe facilitare le vite degli europei. Lo scopo è consentire gradualmente ai cittadini di muoversi in sicurezza nell'Ue o all'estero, per lavoro o per turismo".

Al momento si tratta soltanto di una proposta legislativa, che verrà presentata alla Commissione Europea il prossimo 17 marzo. A confermare la data durante una videoconferenza con la stampa è stato il vicepresidente Margaritis Schinas: "Per tempi straordinari servono strumenti straordinari e dobbiamo essere sicuri che l'Ue presidi queste aree, invece di farsi imporre decisioni assunte altrove", facendo riferimento ad alcuni programmi di alcuni colossi digitali in questo campo, già menzionati da Ursula von der Leyen in precedenza.