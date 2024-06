Viale Campanini: come cambia la viabilità

Sono previste alcune modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione straordinaria alle tubazioni di teleriscaldamento.

Dal giorno 24/06/2024 al giorno 19/07/2024, dalle ore 00:00 alle ore 24:

Viale Campanini I. e C., dal civ. 25 a viale Partigiani D’Italia (intersezione esclusa)

• Istituzione del divieto di transito eccetto veicoli utilizzati per i lavori.

• Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta 0-24, ambo i lati, con rimozione forzata.

Via Bottesini, in corrispondenza dell’intersezione con viale Campanini I. e C.

• Istituzione del divieto di transito eccetto veicoli utilizzati per i lavori.

Via Bottesin i

• Istituzione del divieto di transito eccetto residenti esclusivamente per la fruizione dei passi carrai.

• Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta 0-24, ambo i lati, con rimozione forzata.

• Istituzione del senso unico alternato dal cantiere a via Emilia Est.

Via Bottesini, in corrispondenza dell’intersezione con via Emilia Est.

• Per i veicoli che percorrono via Bottesini direzione da sud a nord, istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che circolano su via Emilia Est.

• Per i veicoli che percorrono via Bottesini direzione da sud a nord, con immissione in via Emilia Est, istituzione della direzione obbligatoria a destra.

Attraversamento ciclo – pedonale di viale Campanini I. e C. , posto tra viale Partigiani D’Italia e via Bottesini.

A seconda della necessità del cantiere, istituzione del divieto di transito ciclopedonale.

I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza.

La chiusura dell’attraversamento ciclo pedonale dovrà essere adeguatamente presegnalato ambo i sensi di percorrenza e nelle strade afferenti.

Nei tratti stradali interessati dalla chiusura sarà sempre consentito il transito ai mezzi di soccorso, emergenza, polizia, antincendio e pronto intervento.