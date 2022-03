Viale dei Mille: inaugurato il grande murales di Salvo Ligama

E’ stato inaugurato ufficialmente oggi il murales dello street artist, Salvo Ligama, dal titolo “Senza niente intorno”, realizzato sulla facciata del condominio di edilizia residenziale pubblica di viale dei Mille 58. Si tratta di un’opera d’arte nata grazie alla collaborazione tra Comune di Parma, Associazione Cultura Italiae e Acer Parma.

L’artista Salvo Ligama, infatti, ha realizzato il grande murales nei mesi estivi, nell’ambito del programma di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. L’artista non è nuovo ad esperienze di questo tipo, infatti, ne ha realizzato uno anche a Matera, in occasione dell’anno in cui la città è stata Capitale Europea della Cultura, sempre in collaborazione con l’Associazione Cultura Italiae. L’opera è stata eseguita con la vernice Airlite, sponsor dell’iniziativa, che ha come caratteristica quella di ridurre considerevolmente gli inquinanti nell’aria.

Al momento hanno preso parte l’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili del Comune, Michele Guerra, il Presidente di Acer Parma, Bruno Mambriani; il Presidente di Cultura Italiae, Angelo Argento, il Consigliere delegato alla creatività giovanile, Leonardo Spadi.

“Parma ha fatto un percorso significativo nel corso dell’ultimo anno in tema di street art – ha spiegato l’Assessore alla Cultura Michele Guerra –, è stato approntato il nuovo regolamento sui murales, vagliato dalla commissione consigliare. La rassegna Around Banksy, collegata alla mostra di palazzo Tarasconi, ha contribuito a far conoscere l’arte di strada in città, facendone apprezzare le forme comunicative. Ringrazio Acer Parma, prezioso partner in questo percorso, e l’Associazione Cultura Italiae”.

“Senza niente intorno" misura nove metri per cinque ed un’opera d’arte contemporanea che si inserisce in un contesto urbano centrale e di grande visibilità. Il murales di Ligama ha permesso di trasformare un muro anonimo in un grande “quadro”, frutto dell’intervento di un’artista di fama intern