Viale Maria Luigia, inaugurato il secondo parklet davanti al Romagnosi

Nel pieno della giornata mondiale dell’ambiente, mercoledì 5 giugno, è stato inaugurazione il nuovo parklet in via Maria Luigia, davanti al Liceo Romagnosi. Una struttura realizzata da un gruppo di studenti del Liceo Classico, del Liceo Scientifico Ulivi e dell’Istituto Melloni, accomunati dalla volontà di cambiare la città in senso sostenibile.

Immergas ha partecipato alla realizzazione della struttura attraverso la donazione di 30 bancali in legno. Un esempio di manifattura urbana a forma di onde,ispirate a quelle famose di Hokusai che occupa tre stalli per le auto. Tavolini e sedute sul Lungoparma a disposizione della comunità scolastica ma anche dei passanti che vogliono gustarsi il panorama. Il parklet è un arredo urbano green che consente a studenti e cittadini in genere di abitare la città, ridurre il traffico, nello specifico di Viale Maria Luigia, che ospita ogni giorno oltre 6.000 studenti.