Viarolo: da venerdì 11 settembre percorribile il cavalcavia sulla Sp 10

Per consentire l’ultimazione dei lavori di raccordo in corrispondenza degli innesti al km.9.850 e al km.10.500, viene istituito il senso unico alternato in quel tratto, dalle ore 18 di giovedì 10 settembre 2020 alle ore 11 di venerdì 11 settembre 2020