Viarolo: nuovo semaforo e limite di velocità sulla Sp 10 di Cremona

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sulla Strada provinciale 10 “di Cremona”, in corrispondenza dell’intersezione tra il nuovo asse della tangenziale di Viarolo e la pista ciclabile denominata “Ciclotaro, verrà messo in esercizio un impianto semaforico per l’attraversamento ciclo pedonale; inoltre verrà istituito il limite velocità 50 km/h a 300 metri dal semaforo in direzione Parma e a 250 metri dal semaforo in direzione San Secondo, a partire dalle ore 12 di giovedì 20 gennaio 2022.

La misura si è resa necessaria per consentire l’attraversamento in sicurezza della variante SP.10 all’abitato di Viarolo.