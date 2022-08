Viarolo: senso unico alternato con semaforo sulla Sp 10 di Cremona

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla Strada provinciale 10 di Cremona, in corrispondenza delle rampe del nuovo cavalcavia Tibre, nel tratto compreso tra la fine del centro abitato di Viarolo e l’inizio del centro abitato di Ronco Campo Canneto dalle ore 9 alle 19 di giovedì 4 agosto 2022, e comunque fino a fine lavori. La misura si è resa necessaria per consentire per l’esecuzione di lavori di ripristino della pavimentazione.