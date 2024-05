Vicomero, la protesta: "Più di 40 bambini senza un parco"

A Vicomero manca un parco con i giochi per i bambini. Lo segnala una residente: non sarebbe mai stato ripristinato il parchetto che è stato attivo fino al 2022. Sono state anche fatte raccolte firme, sempre da parte dei residenti, per chiedere l'intervento del Comune di Parma.

"E' arrivata la primavera, il bel tempo, ma a Vicomero di Parma, a 10 minuti dal centro città, non è mai stato ripristinato dal 2022 il parchetto per i bimbi che abitano in questa frazione. Un dispiacere per i genitori con bimbi piccoli e grandi, che non sono pochi, dai 0 ai 9 anni ben 42 bambini e nemmeno ombra di un'altalena. Una volta il parco giochi c'era eccome, ma poi invece di tenerlo manutenuto, è stato completamente tolto e mai più ripristinato, peccato che i bimbi ci sono ancora però. Sono state fatte segnalazioni e raccolte firme, dal Comune però totale silenzio"