Vicopò: senso unico alternato sulla Sp 62R il 9 e 10 febbraio

La provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà istituita la circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla Strada Provinciale 62R della Cisa in località Vicopò, nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 febbraio 2023, nella fascia oraria compresa dalle ore 9 alle ore 17. La misura si è resa necessaria per consentire i lavori di abbattimento di tre platani posti a fianco della strada provinciale. L’abbattimento degli alberi è stato deciso a seguito di un sopralluogo effettuato da parte del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma e relativo verbale in cui veniva prescritto l’abbattimento dei tre esemplari di platani affetti da malattia cancro colorato. Per l’esecuzione di tali lavorazioni occorre occupare parte di carreggiata stradale, pertanto necessita istituire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.