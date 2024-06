VIDEO - Le case invase dal fango a Mulazzano

La zona più colpita dalle fortissime precipitazioni che hanno interessato Parma tra il 24 e il 25 giugno è quella di Mulazzano, frazione del comune di Lesignano dè Bagni. Qui, nel corso nella mattinata del 25 giugno, la situazione è diventata critica. Diverse abitazioni sono state invase dall'acqua e dal fango: anche le auto parcheggiate sono finite sott'acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo le famiglie rimaste isolate all'interno delle abitazioni allagate. Situazione critica anche in località Taverna Ponte a Mulazzano