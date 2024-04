Parma: il nuovo video per la promozione del territorio

“Parma: bellezza, storia e sapori” è il titolo del nuovo video per la promozione del territorio che è stato reso pubblico oggi dal Comune di Parma. Nel filmato scorrono i simboli della città e del suo territorio, in una narrazione che passa dalle monumentali architetture di varie epoche, alle escursioni nella natura, alla musica e ai sapori della tavola.

Il video di tre minuti, prodotto in collaborazione con l’agenzia e casa di produzione video Mayonese S.r.l., è stato tradotto anche in inglese e in francese, con lo scopo di promuovere la città e le sue bellezze nei contesti internazionali. Sempre con la stessa cifra stilistica, il Comune sta producendo altri tre video, di durata minore, dedicati a tematiche specifiche: Arte e Cultura, Gastronomia, Outdoor. Lo scopo di questi tre video è raggiungere in maniera precisa pubblici e potenziali turisti interessati in particolar modo a questa tipologia di esperienze.

"È proprio l'obiettivo che ci eravamo posti" dice il Vice Sindaco e Assessore a Cultura Lorenzo Lavagetto "realizzare un ulteriore e agile strumento capace di comunicare quanto sia bella Parma. Questo racconto, facilmente veicolabile, si integra felicemente agli altri strumenti che il Settore Turismo promuove a livello nazionale ed internazionale e continua costantemente ad aggiornare".