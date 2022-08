Vigilanza privata, da oggi al 6 settembre astensione del lavoro straordinario e supplementare

È sempre più difficile la situazione per i 100mila addetti della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari in attesa del rinnovo del CCNL da oltre 6 anni.

Per sollecitare lo sblocco di questa situazione, e sostenere la trattativa per il rinnovo di un contratto scaduto da troppo tempo, le organizzazioni sindacali regionali della Vigilanza privata FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS hanno proclamato dalle ore 20 di oggi, 31 agosto, alle ore 10 di martedì 6 settembre, l'astensione dal lavoro straordinario e supplementare per tutti i lavoratori del comparto (GPG, Servizi Fiduciari e impiegati).