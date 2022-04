Vigili del fuoco: addestramento per salvare le persone coinvolte in incidenti stradali

Mercoledì 13 aprile è terminata la due giorni di addestramento per 120 vigili del fuoco che, presso il centro polifunzionale della Protezione Civile di Parma, hanno utilizzato moderne tecniche e attrezzature per soccorrere le persone all’interno di auto incidentate. I vigili del fuoco di Parma, Reggio, Modena, Piacenza e Bologna si sono addestrati con gli esperti nazionale del Corpo Nazionale, provenienti dai comandi di Venezia e Treviso, sulle nuove tecniche di estricazione per i feriti in incidenti stradali.

Le due giornate di addestramento erano finalizzate ai metodi di utilizzo delle attrezzature di nuova generazione sia da taglio che da divaricazione che ora alimentate a batteria garantiscono leggerezza, praticità, potenza e silenziosità e ai metodi di coordinamento con altri enti come 118, carabinieri, polizia e protezione civile per le operazioni in macrosquadra.

Entrambe le giornate, composte da una fase teorica e da una fase pratica, hanno visto i vigili del fuoco interagire con il personale sanitario del 118 mettendo in pratica le procedure di macrosquadra attraverso le attività distribuite su 5 isole con altrettanti scenari come l’auto ribaltata, l’auto su un fianco, il frontale tra auto, la persona sotto auto e la rottura o il taglio dei vetri per accesso all’interno.

I vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno collaborato e si sono addestrati, ognuno per la propria professionalità e competenza, con nuove tecniche e attrezzature al fine di garantire alle vittime di incidente stradale di essere soccorse nel più breve tempo possibile risparmiando così tempo alla golden hour , quel lasso di tempo fondamentale dopo una lesione traumatica nel quale un pronto intervento potrebbe alleggerire in maniera considerevole gli effetti negativi dell' infortunio.