Vigili del Fuoco, un nuovo distaccamento in Provincia

Con la emanazione del Decreto del Ministro dell’Interno del 6 giugno 2024 si aggiunge un altro importante elemento per la realizzazione di un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco nella provincia di Parma, collocato nel comune di Medesano, in località Ramiola, in un’area già individuata da tempo ed in fase di acquisizione, con relativa progettazione e realizzazione dell’edificio operativo, adempimenti che sono a carico dell’amministrazione comunale locale. Il Ministero dell’Interno ha infatti ufficialmente così ricompreso la nuova sede tra quelle in cui ripartire gli organici del Corpo Nazionale, la cui denominazione per ora risulta provvisoria e indicata come “Valli del Taro”, ma la cui ubicazione è già stata definita, così come altri aspetti, in sede di convenzione stipulata tra Il comune di Medesano e la Direzione regionale dell’Emilia Romagna per delega del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sottoscritta presso la Prefettura di Parma lo scorso 29 novembre 2022.

Anche lo schema di Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, consegnato ai sindacati nazionali di categoria il 3 luglio, ha ufficializzato l’inserimento di questa nuova sede nella nostra provincia. Come FNS CISL, esprimiamo quindi grande soddisfazione per questo ulteriore passaggio che consolida un percorso lungimirante già tracciato che porterà indubbiamente ad una maggiore capillarità circa la presenza dei Vigili del Fuoco nella provincia di Parma, importante necessità avvertita da diverso tempo considerata la rilevanza che il territorio provinciale ha come estensione e popolazione, in funzione dei compiti essenziali che il Corpo Nazionale ha in tema di soccorso pubblico e protezione civile. Quindi un rafforzamento ed un miglioramento di un servizio pubblico essenziale di interesse collettivo, che si rivela strategico e fondamentale non solo per l’attività ritenuta ordinaria, ma anche per le emergenze legate alle mutazioni climatiche che ormai purtroppo spesso, sotto varie forme, provocano danni e flagellano il nostro paese, come purtroppo avvenuto anche nei giorni scorsi nella provincia parmense, situazioni che mettono frequentemente a dura prova il personale operativo che compone il dispositivo di soccorso, quindi risulta chiara, giusta ed evidente l’utilità di una nuova sede sul territorio. Ora occorre procedere quindi con determinazione per l’acquisizione del terreno, la progettazione della sede e la sua concreta realizzazione, perché poi vengano assegnate le 33 unità operative previste dalla classificazione SD3 (unitamente ai mezzi e attrezzature necessarie) che è la stessa dei distaccamenti già attivi da tempo di Fidenza e Langhirano, auspicando che il completamento di questo progetto e il raggiungimento dell’obbiettivo avvenga in tempi ragionevolmente brevi e secondo la traccia indicata dalla convenzione sottoscritta. Data la sua importanza, riteniamo si tratti di un risultato storico per la nostra provincia ed a favore di tutta la popolazione che giustamente reclama una maggiore sicurezza anche in questo senso, questo, riteniamo altresì debba essere ulteriormente supportato e sostenuto anche da parte di tutti coloro che esprimono la rappresentanza sotto il profilo amministrativo e politico del territorio.