Vigili del fuoco, oggi i festeggiamenti per Santa Barbara: nel 2022 oltre 3 mila interventi urgenti

Come da tradizione domenica 4 dicembre 2022 i Vigili del Fuoco di Parma festeggeranno la Santa Patrona del Corpo, Santa Barbara. La ricorrenza verrà celebrata congiuntamente dai Vigili del Fuoco e dallo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento dell’Agenzia Industrie Difesa, nel solco di una unione suggellata dalla comune protettrice, la martire Barbara. Dal 1* gennaio al al 30 novembre 2022 il Comando dei vigili del fuoco di Parma ha effettuato oltre 3.300 interventi.

Alle 11.00 il Comandante dei Vigili del fuoco di Parma Gianfranco Tripi, con una rappresentanza di personale in servizio, depositerà una corona di fiori sulla lapide dei caduti VVF presso il cimitero della Villetta di Parma

Alle ore 12,00 ci sarà la celebrazione di una Santa Messa, alla presenza delle autorità cittadine, del personale dei Vigili del Fuoco e dallo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento dell’A.I.D. di Noceto, officiata dal Vicario Generale Mons. Stefano Rosati presso la Chiesa di San Vitale in Parma, Strada della Repubblica 3.

Alle 15.30 presso la Sede Centrale di Via Chiavari verranno consegnate le benemerenze al personale in quiescenza ed in servizio e verrà scoperta una targa in memoria del Vigile Coordinatore Roberto Mortello prematuramente scomparso quest’anno, al quale verrà dedicata un’aula didattica della sede.