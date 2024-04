Morte di Bernini, il ricordo di Pietro Vignali

"Sono colpito e dispiaciuto - scire per la notizia che ci è giunta questa mattina della scomparsa di Giovanni Paolo Bernini che avevo incontrato non più tardi di due giorni fa durante la visita del Ministro Tajani a Parma.



Conoscevo da tanti anni Giovanni Paolo fin dai tempi del liceo e non posso non sottolineare il suo grande e costante impegno e la sua grande passione in tutti i ruoli che ha ricoperto da Presidente del Consiglio Comunale e da Assessore.



Ricordo il lavoro fatto da Assessore della mia Giunta con le deleghe al personale, disabili e infanzia. In particolare, si è speso per valorizzare l’agenzia disabili con tante iniziative a partire dal libro bianco per la disabilità che avevamo presentato a Roma assieme con tutte le associazioni nazionali dei disabili alla presenza del Ministro del Welfare Onorevole Sacconi. Ricordo anche il suo impegno nella riorganizzazione del personale del Comune e nel volerli coinvolgere sempre sui progetti della Giunta come anche nella costituzione della partecipata “Parma Zerosei” per i servizi per l’infanzia. Alla famiglia il mio cordoglio più sentito