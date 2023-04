Villa Ester: rinnovato il giardino nella memoria di Claudia Avanzini Marchelli

Il verde di Villa Ester, nel suo giardino esterno che accoglie attività e momenti di aggregazione nella Casa del Quartiere Oltretorrente è stato riqualificato con un progetto che ha unito Asp Parma, una donazione dei famigliari della signora Claudia Avanzini Marchelli, A.I.M.A. sezione di Parma di cui era socia e il Club femminile Inner Wheel Parma in cui prestava attività.

L'inaugurazione dei rinnovati arredi verdi (la siepe, rampicanti e vasi in fiore) hanno visto la presenza dell'Amministratore Unico Asp Stefano Andreoli, del Consigliere incaricato per le Politiche di integrazione tra Ospedale e Territorio, di Gigetto Furlotti presidente di AIMA, Costanza Zampiccini Presidentessa di Inner Wheel Parma Est e Manuela Di Fabio Responsabile della Casa del Quartiere.

"Sono stati tanti i promotori di questo progetto che è un significativo pensiero per ricordare una persona con un'iniziativa che giova ad altre persone che si trovano in un momento di difficoltà" ha detto Stefano Andreoli.

"Villa Ester è un modello a livello nazionale in ambito di rigenerazione comunitaria" ha voluto sottolineare Antonio Nouvenne "Dare una casa ad una comunità, in senso solidale ma solidaristico, significa popolarla di persone che la vivono e che la amano. Questo giardino rifiorito e curato è un ricordo vivo per il quale si sono unite tante energie e che continuerà ad essere accudito nel segno della signora Marchelli e delle persone che qui troveranno un senso di casa e il benessere dello stare insieme" .