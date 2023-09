Villa Verdi, Sangiuliano: "Pronti per acquistarla"

"La casa in cui ha vissuto Giuseppe Verdi è un patrimonio che deve rimanere in mani pubbliche. Noi come ministero siamo pronti con la cifra necessaria all'acquisto, qualora occorressero altri fondi ci faremo trovare anche in questo caso pronti. Dobbiamo solo aspettare che il tribunale e la giustizia facciano le loro operazioni. Dopodiché eserciteremo il diritto di prelazione". Il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano è tornato a parlare di Villa Sant'Agata, la casa di Giuseppe Verdi. Lo ha fatto come ospite del concerto diretto da Riccardo Muti al Teatro Municipale di Piacenza. Un evento il cui incasso sarà destinato proprio al salvataggio della casa del maestro di Busseto. "Il nostro progetto, del quale abbiamo anche discusso con il presidente della Regione Emilia Romagna, è quello di creare una Fondazione che gestirà un itinerario verdiano: tutto quello che è appartenuto a Verdi, così come una serie di eventi collegati al grande maestro. Eventi che si svolgeranno all'interno della Villa", ha concluso il ministro.