Villaggio dello Sport: mille metri quadrati sperimentare tante discipline sportive

L’Assessore allo Sport, Marco Bosi, ha fatto tappa, questa mattina, negli spazi di Sport e Salute, il Villaggio dello Sport allestito, oggi, a Parma, in borgo delle Cucine, in uno spazio di mille metri quadrati, aperto a tutti per provare tante discipline sportive e divertirsi, nel segno dello sport. Per l'occasione, infatti, è stato allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport in cui i cittadini hanno la possibilità di cimentarsi gratuitamente in diverse discipline sportive.

Sport è salute, divertimento, socialità.

Nel Villaggio è possibile incontrare la leggenda dello sport italiano Andrea Lucchetta, pallavolista italiano e oggi telecronista sportivo. Lucchetta ha fatto parte di quel gruppo di atleti che, tra gli anni '80 e '90, è stato definito "generazione di fenomeni", per le grandi prestazioni sportive e i titoli conseguiti. Con la Nazionale Italiana ha vinto il campionato europeo nel 1989, il campionato del mondo nel 1990 e 3 World League consecutive dal 1990 al 1992.

Il progetto itinerante di Sport e Salute vede il patrocinio del Comune di Parma settore Sport ed ha preso avvio lo scorso 24 giugno a Torino. Nel suo percorso itinerante, sta toccando diverse città italiane. Ha come obiettivo quello di diffondere i valori dello sport e dell'attività fisica per il benessere dei cittadini e valorizzare il territorio.

Attraverso il Road Show, la Società SPORT E SALUTE S.P.A intende avvicinare le persone di tutte le fasce d'età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e la prativa dell'attività fisica valorizzando le associazioni, le società e i collaboratori sportivi del territorio dando loro un'importante occasione di visibilità.

Le attività proposte nei Villaggi dello Sport itinerante sono organizzate in sinergia con le realtà del territorio e con Renault, Telepass e Decathlon, partner del progetto. Perché lo sport prima di tutto è inclusione cooperazione, socializzazione e, ovviamente, divertimento.

Il Villaggio dello Sport è aperto a tutti gratuitamente dalle 10.00 alle 18.00 con eventi, giochi, possibilità di provare numerose discipline sportive. Non è necessaria la prenotazione.