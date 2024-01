Vini: la Doc Colli di Parma protagonista ad Alma

Mercoledì 17 gennaio, nel prestigioso contesto della Scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA, la DOC Colli di Parma si è aperta in un dialogo ricco di conoscenza e tradizione. In una lezione dedicata agli studenti del Corso di Sala, Bar e Sommellerie, il Consorzio dei Vini dei Colli di Parma ha

offerto uno sguardo approfondito su questa storica denominazione, un simbolo significativo del territorio parmense. Sotto la guida del Presidente Tommaso Moroni Zucchi, del Vicepresidente Giovanni Lamoretti e del Sommelier AIS Delegato per Piacenza Giovanni Derba, i 21 ragazzi del Corso hanno viaggiato attraverso la storia del Consorzio, che da oltre quarant'anni promuove, valorizza e tutela i vini del territorio, si sono immersi nella tradizione vitivinicola più autentica dei Colli di Parma, entrando nel vivo delle caratteristiche della denominazione d’origine e dell’evoluzione dei metodi di

vinificazione della DOC Colli di Parma.

Una parte formativa intensa ha evidenziato il forte legame della denominazione con il territorio e la sua cultura e si è conclusa con la degustazione di quattro vini selezionati per l’occasione: due Malvasie nelle varianti frizzante e ferma, un Lambrusco, un Rosso Colli di Parma DOC fermo e, in chiusura, un Merlot Colli di Parma DOC spumante rosé brut hanno offerto agli studenti l'opportunità di esplorare concretamente le qualità organolettiche di questi prodotti. Un sentito ringraziamento va ad ALMA per aver accolto l’iniziativa, dimostrando grande interesse e apprezzamento per la produzione vitivinicola di Parma. È stato un onore per il Consorzio portare all’interno del più autorevole centro di formazione della Cucina e dell'Ospitalità Italiana a livello internazionale un pezzo di storia e tradizione enologica del territorio.

"Siamo profondamente orgogliosi di aver condiviso con i giovani studenti di ALMA il valore dei vini DOC Colli di Parma” spiega il Presidente Moroni Zucchi “questi incontri rappresentano un ponte vitale tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. Il nostro obiettivo è quello di ispirare le nuove generazioni condividendo l'eredità vinicola del nostro territorio con la stessa passione e dedizione che hanno caratterizzato il nostro lavoro per oltre quattro decenni. La collaborazione con una realtà formativa d'eccellenza come ALMA non è solo un onore, ma anche una grande opportunità per diffondere

la conoscenza dei vini locali, portavoce del ricco patrimonio enogastronomico di Parma.”